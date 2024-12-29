Лагно стала бронзовым призером ЧМ-2024 по рапиду

Российская шахматистка Екатерина Лагно завоевала бронзу ЧМ по рапиду, который проходит в Нью-Йорке. В ее активе 8 очков из 11.

Екатерина одержала пять побед и не потерпела ни одного поражения. Первое место заняла Хапди Конеру из Индии, набравшая 8,5 очков. Серебро у 17-й чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая (8). Она обошла Лагно по дополнительным показателям.

Также по 8 очков набрали Тань Чжунъи, Харика Дроновалли, Александра Костенюк и Афруза Хамдамова. Чемпионка мира по рапиду-2023 россиянка Анастасия Боднарук заняла 28-е место (6,5 очков).