Лагно сыграет в суперфинале чемпионата России по шахматам

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что Екатерина Лагно примет участие в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября.

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом суперфинале чемпионата России. Наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», — приводит слова Филатова ТАСС.

33-летняя Лагно является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014).