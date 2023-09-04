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Сегодня, 10:51

Лагно сыграет в суперфинале чемпионата России по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что Екатерина Лагно примет участие в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября.

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом суперфинале чемпионата России. Наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», — приводит слова Филатова ТАСС.

33-летняя Лагно является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014).

Источник: https://tass.ru/sport/18648281
Шахматы
Андрей Филатов
Екатерина Лагно
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