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Сегодня, 22:00

Левитов рассказал, что обсуждал с Ароняном и Мамедьяровым совместное выступление на турнире на фоне конфликта в Нагорном Карабахе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов в интервью «СЭ» рассказал, как приглашал на свой личный шахматный турнир Levitov Chess Week-2023 Уэсли Со, Левона Ароняна и Шахрияра Мамедьярова.

— Со был единственный шахматист, с которым вы не были близко знакомы до турнира. Удалось поближе узнать игрока сборной США?

— Безусловно. Приятнейший человек. Очень добрый, с большим сердцем, открытый, даже немного не от мира сего. Получил большое удовольствие от общения с Уэсли.

— В вашем турнире играли армянин Аронян и азербайджанец Мамедьяров, хотя в эти дни было острое обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Это создавало какое-то напряжение?

— Поскольку события, о которых вы говорите, начались за день до старта турнира, я поговорил об этом с Левоном и Шахрияром. Оба сказали, что никаких проблем не будет, турниру это не помешает. И действительно, никакого напряжения не было, тема не обсуждалась.

Был забавный случай. В выходной день мы делали Hand & Brain (по правилам играет пара на пару. В каждой команде один игрок является «рукой», а другой — «мозгом». «Мозг» выбирает фигуру, которой должен быть сделан следующий ход, а «рука» определяет, на какое поле ее переместить. — Прим. «СЭ»). И в финале встретились Непомнящий/Мамедьяров против Ароняна/Со. И было такое условие, что если остается меньше минуты, то за доской остаются только те, кто делает ходы. И так получилось, что остались Шах с Левоном. Тяжелый эндшпиль, они стучали по часам, но все закончилось вничью. В целом никакого политического напряжения не было.

Аронян поделил второе место с Петром Свидлером на турнире Levitov Chess Week-2023, Мамедьяров стал шестым, Со — седьмым.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Илья Левитов. «Ян наиболее мотивированный из всей шахматной элиты». Интервью Ильи Левитова

Илья Левитов
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