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Сегодня, 15:48

Дин Лижэнь: «Я получил хорошую позицию, но действовал очень плохо»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Китайский шахматист Дин Лижэнь прокомментировал поражение от россиянина Яна Непомнящего во второй партии матча за звание чемпиона мира .

«Я разочарован исходом партии. Когда я вышел из дебюта, то я получил хорошую позицию, но потом действовал очень плохо. Допустил неточности, которые мне не свойственны. Проиграть на 30 ходу, безусловно, не лучшее начало для меня. Будем работать дальше. Впереди много партий и возможностей реабилитироваться», — сказал Лижэнь.

Лижэнь сдался после 29-го хода. После этого счет в поединке стал 1,5 — 0,5 в пользу Непомнящего. Третья партия между шахматистами состоится в среду, 12 апреля. Россиянин сыграет белыми фигурами.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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