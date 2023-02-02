0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:35

Лучший шахматист Испании считает, что Карлсен обрел свободу, отказавшись защищать шахматную корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
Telegram Дзен

32-й номер рейтинга ФИДЕ, самый сильный шахматист Испании Франсиско Вальехо поделился мнением о решении Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче на первенство мира.

«Если честно, то для меня большой сюрприз, что он отказался играть матч за звание чемпиона мира, — сказал Вальехо «СЭ». — Это решение, которое, видимо, позволило ему почувствовать свободу. Освободиться от обязательства каждые два года по полгода готовиться к матчу, к конкретному сопернику. Теперь он может играть в свое удовольствие. В основном в быстрые шахматы, делать свои онлайн-турниры, на которые приглашать тех, с кем ему интересно играть. Честно, я не понимаю этого, но если Магнусу так лучше, то это правильный выбор. А хватит ли у него мотивации вернуться? Думаю, он устал от классического контроля. Турнир в Вейк-ан-Зее это еще раз доказал».

В супертурнире в Нидерландах Карлсен занял третье место, пропустив вперед Нодирберка Абдусатторова и Аниша Гири.

Франсиско Вальехо. «Почему спортсмен, рожденный в той или иной стране, должен отвечать за политические решения?» Мнение сильнейшего испанского шахматиста
1
Обсудить
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лучший шахматист Испании считает, что матч Непомнящий — Лижэнь завершится на тай-брейке

Лучший шахматист Испании высказался об отстранении российских спортсменов