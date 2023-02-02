Лучший шахматист Испании считает, что Карлсен обрел свободу, отказавшись защищать шахматную корону

32-й номер рейтинга ФИДЕ, самый сильный шахматист Испании Франсиско Вальехо поделился мнением о решении Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче на первенство мира.

«Если честно, то для меня большой сюрприз, что он отказался играть матч за звание чемпиона мира, — сказал Вальехо «СЭ». — Это решение, которое, видимо, позволило ему почувствовать свободу. Освободиться от обязательства каждые два года по полгода готовиться к матчу, к конкретному сопернику. Теперь он может играть в свое удовольствие. В основном в быстрые шахматы, делать свои онлайн-турниры, на которые приглашать тех, с кем ему интересно играть. Честно, я не понимаю этого, но если Магнусу так лучше, то это правильный выбор. А хватит ли у него мотивации вернуться? Думаю, он устал от классического контроля. Турнир в Вейк-ан-Зее это еще раз доказал».

В супертурнире в Нидерландах Карлсен занял третье место, пропустив вперед Нодирберка Абдусатторова и Аниша Гири.