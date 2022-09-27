Магнус Карлсен обвинил американского шахматиста Ниманна в жульничестве

Норвежский шахматист, чемпион мира Магнус Карлсен выступил с заявлением, в котором обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве.

«На турнире Sinquefield Cup я принял беспрецедентное решение сняться после партии третьего тура против Ханса Ниманна. Через неделю, на Champions Chess Tour я сдался в игре с Ниманном после того, как сделал только один ход. Понимаю, что мои действия расстроили многих в шахматном мире, но я тоже разочарован. Я хочу играть в шахматы на самом высоком уровне и выступать на лучших турнирах.

Когда Ниманна пригласили на Sinquefield Cup, я всерьез рассматривал возможность сняться с турнира, однако все же решил сыграть. Считаю, что Ниманн жульничал больше, чем он сам публично признал. Его продвижение по доске в нашем матче на Sinquefield Cup было необычным, мне показалось, что он даже не был напряжен и не концентрировался на игре в критические моменты, обыгрывая меня черными так, как может малое количество игроков в мире», — написал у себя в соцсетях Карлсен.

Также гроссмейстер отметил, что организаторам шахматных турниров необходимо серьезнее задуматься об усилении мер по установлению жульничества и подчеркнул, что не хочет играть с теми, кто ранее был уличен в читерстве.

«Я не хочу играть против тех, кто неоднократно жульничал в прошлом, потому что не знаю, на что они могут быть способны в будущем. Я бы хотел сказать больше, но, к сожалению, сейчас я ограничен в том, что могу сказать без разрешения Ниманна говорить открыто. До сих пор я мог доносить свое мнение только своими действиями, и они показывали, что я не хочу играть в шахматы с Хансом. Надеюсь, что правда по этому поводу выйдет наружу, какой бы она ни была», — добавил норвежец.

Матч Карлсена и Ниманна на турнире Sinquefield Cup состоялся 4 сентября. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 поединков. 19 сентября на Champions Chess Tour Карлсен демонстративно снялся с матча против Ниманна в самом начале партии.