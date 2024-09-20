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Шахматы

Сегодня, 09:32

Карлсен призвал не возвращать российских шахматистов на турниры под эгидой ФИДЕ

Магнус Карлсен.
Фото Getty Images
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Хочу тоже посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ», — цитирует Карлсена RT со ссылкой на VG.

Ранее с аналогичной просьбой в ФИДЕ обратилась Федерация шахмат Украины (ФШУ).

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Источник: RT
Шахматы
Магнус Карлсен
ФИДЕ

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