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Сегодня, 00:40

Макарян рассказал о своем выступлении на чемпионате мира в Индии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпионат России среди юниоров (до 21 года), победитель командного чемпионата России Рудик Макарян в интервью «СЭ» заявил, что недоволен своим выступление на юниорском чемпионате мира. 19-летний россиянин занял восьмое место, хотя делил первую строчку с еще тремя участниками за три тура до конца.

— Расскажи о своей поездке на ЧМ в Индию.

— Она была экзотическая, условия специфические, а результат неудовлетворительный.

— Были проблемы с местной едой?

— По большому счету это все оправдания, поэтому я бы не хотел делать какие-то акценты на бытовых вещах. Когда ты плохо сыграл, то лучше говорить только о результате и своей игре. Они оставляли желать лучшего, хотя начал я неплохо.

— Все сломалось в 10-м туре?

— Да и девятый был неприятный. Все-таки у меня была перспективная позиция с будущим победителем Ногербеком Казыбеком. Но не смог дожать. А в десятом я, видимо, перенервничал. Белым цветом проигрывать было совсем необязательно.

— Перед турниром ставил перед собой задачу быть в топ-3?

— Я хотел выиграть. Не знаю, какого результата ждали от меня специалисты, но планировал занять только первое место. Возможно, если бы настраивался на попадание в топ-3, сыграл бы более аккуратно. А может, было бы еще хуже. Скажу так: пытался выигрывать каждую партию, но не получилось. Надеюсь, удастся в следующий раз.

Рудик Макарян. «Я на стороне наивных: читеры есть, но их не так много». Интервью чемпиона России по шахматам среди юниоров
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