Матлаков — о Ниманне: «Он набирает много очков за счет своей уверенности»

Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» рассказал сильнейшем качестве американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

— Как относитесь к звездам Chess.com, которые довольно редко играют офлайн. Тот же Хосе Мартинес Алькантара, более известный как Жоспем?

— Я не могу разбрасываться какими-то выводами, учитывая, что я мало играл с ребятами, которых подозревают в читерстве. На мой взгляд, обвинять можно, будучи полностью уверенным и непредвзятым. А у многих сейчас складываются мнения исходя из выводов инфлюэнсеров. Что касается Алькантары, то его фамилия для меня не новая. Помню его офлайн-партии, например с Дмитрием Яковенко на Кубке мира-2019. Жоспем давно считается сильным шахматистом. Если вспоминаешь гроссмейстеров из Южной Америки, то он один из первых в списке.

Были ребята, которые просто катком меня выносили, но их фамилии пока оставлю при себе. Конкретно с Жоспемом такого ощущения не было.

— А с Хансом Ниманном?

— С американцем я играл вживую. Одну партию проиграл и сделал две ничьи, при этом он провел эти партии безобразно. Но действовал очень быстро, зарабатывал перевес по времени, а затем пользовался моими ошибками. Это его фишка. За счет своей уверенности Ханс набирает много очков.

— В классическом рейтинге он уже в топ-20.

— Сейчас он и правда мощно идет. Видимо, Ниманну подходит такой формат игры на износ: по две классические партии в день. Затем шесть в рапид и 12 в блиц. Молодой, хорошая физическая подготовка. Плюс психологически с ним тяжело играть. Излучает уверенность. Сейчас у него проходит матч с моим другом Никитой Витюговым. Надеюсь, Никита сможет опустить его немного с небес на землю.