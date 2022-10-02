Лариса Матвиенко, мама гроссмейстера Александры Горячкиной в интервью «СЭ» прокомментировала смену спортивного гражданства российскими спортсменами. Она отметила, что в их семье подобные темы не обсуждались.

— Отдельные российские спортсмены меняют спортивное гражданство. У вас не было мыслей сделать это?

— Точно нет, пока такого не было. Во-первых, это сложно. Во-вторых, это практически невозможно из-за финансов. И выпадать на два года из спорта тоже не хочется. Для игроков такого уровня это нереально — пропускать год-два. В других видах спорта меняют. Но везде свои правила.

— Получается, мыслей у вас таких не было? Не обсуждали?

— Тут обсуждать нечего.

Александра Горячкина — одна из главных звезд в женских шахматах — в эти дни принимает участие в международном турнире «Шахматные звезды» — 2022, который проходит в московском комплексе «Крокус Сити» и собрал 10 топовых гроссмейстеров из разных стран. С 30 сентября по 2 октября они играют по круговой системе, а затем блиц — 4 и 5 октября. 3 октября участники турнира дадут мастер-классы. После первых туров лидерство захватили россиянин Сергей Карякин и индиец Раунак Садвани, но вся борьба еще впереди.