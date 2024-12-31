Мама Мурзина о решающей партии сына с Прагнанандхой: «Володар умеет выкрутиться из самой сложной ситуации»

Мама Володара Мурзина Екатерина в интервью «СЭ» подчеркнула, что не переживала, когда ее сын попал практически в безнадежное положение в 12-м туре ЧМ по рапиду в партии с Рамешбабу Прагнанандхой.

«В прошлом году Володар обыграл Прагнанандху в Самарканде и в рапид, и в блиц, — отметила «СЭ» Мурзина. — И тоже позиции у него были не очень. Плюс я никогда не расстраиваюсь, когда вижу, что его соперник захватил преимущество. Мой сын верткий. Иногда «залезает» куда не надо, но умеет выкрутиться. Так что стараюсь не паниковать, жду окончания тура и финального результата. В Володара верю и верила всегда, что он найдет лазейку, самый правильный ход».

30 декабря Мурзин вышел в плей-офф ЧМ по блицу. Он занял восьмое место и сыграет с финишировавшим первым Яном Непомнящим.