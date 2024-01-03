Мамиашвили — о польском шахматисте, отказавшемся пожать руку россиянину: «Разве это можно считать проявлением силы?»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на то, что польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«Этот поляк, не пожавший руку нашему шахматисту, ну просто невоспитанная свинья! Такие люди глупы, и разве это можно считать проявлением силы или мастерства? К сожалению, это проблема этих людей и современного мира. Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК, с их легкой руки идет отход от хартии и основных смыслов, которые были вложены в международное спортивное движение. Раньше тиражировалась дружба олимпийской семьи и деревни, а сейчас... К глубочайшему сожалению, таков мир сегодня», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Партия между Дудой и Хисматуллиным завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.