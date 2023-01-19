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Сегодня, 16:33

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Казахстане

Иван Шитик
Корреспондент
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Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Казахстане, утверждает ТАСС.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов-2022, а Лижэнь занял второе место. Поединок между ними за мировую шахматную корону стал возможен после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина.

Международная шахматная федерация (FIDE) официально объявит о месте проведения матча за мировую шахматную корону 20 января.

Матч за титул пройдет с 7 по 30 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/16839167
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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