Матлаков поделился ожиданиями от Всемирной шахматной Олимпиады

Чемпион Европы Максим Матлаков в интервью «СЭ» рассказал о фаворитах Всемирной шахматной Олимпиады-2024, которая состоится в Будапеште с 10 по 23 сентября.

— В сентябре состоится Всемирная шахматная Олимпиада. Будете в ней как-то задействованы?

— Нет. Были предложения помогать нескольким сборным, но у меня свои планы. Планирую сыграть в командном Кубке России в ноябре и, возможно, на ЧМ по быстрым шахматам и блицу в США. Но надо решать вопрос с визой.

— Фавориты шахматной Олимпиады понятны?

— Вряд ли кто-то вытеснит США, Индию и Китай из топ-3. При этом обязательно будет сборная, которая всех удивит. Как это сделал Узбекистан на прошлой олимпиаде. Правда, не верю, что в этот раз команда во главе с Нодирбеком Абдусатторовым сможет повторить успех двухлетней давности. Место в топ-3 уже будет выдающимся достижением. Из сильных команд еще бы выделил Иран и Сербию.