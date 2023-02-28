Матыцин — о переходе ФШР в Азию: «Положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) является положительным и важным решением для отечественных спортсменов.

«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов. Приоритетная задача — чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками. Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.