Менеджер Непомнящего подтвердила, что шахматист примет участие в турнире с призовым фондом в 4 миллиона долларов

Менеджер Яна Непомнящего, основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess Зоя Арнацкая рассказала «СЭ», что россиянин примет участие в турнире WR Chess Masters High Roller 2024.

«Да, участие Яна подтверждаем, — отметила «СЭ» Арнацкая. — Можно сказать, что подобный формат способствует вовлечению широкого числа участников, привлекая внимание широкой аудитории. Будущее за зрелищностью и новыми форматами».

В конце ноября в Дюссельдорфе Фабиано Каруана, Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов и Ханс Ниманн разыграют 4 миллиона долларов. Каждый участник должен пополнить призовой фонд на 1 миллион долларов. В результате победитель получит 2 миллиона, второй призер — 1,5 млн, а за бронзу полагается 400 тысяч. Гроссмейстер, занявший четвертое место, покинет Германию ни с чем.