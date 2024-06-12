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Шахматы

Сегодня, 15:29

Менеджер Непомнящего заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер гроссмейстера Яна Непомнящего, основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess Зоя Арнацкая заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат, аналогов которой нет в мире.

«Сейчас, в эпоху ограничений и санкций, которые действуют как в отношении нашей страны, так и в отношении талантливых спортсменов-шахматистов, наша общая задача — предпринять необходимые меры и действия, чтобы очертить контур развития талантов в новых реалиях. И мы готовы делать это, и даже больше.

В мире и России активно развивается фиджитал-формат, объединяющий офлайн и онлайн. Поэтому мы готовы не только к созданию объединенной федерации шахмат в БРИКС, которая сможет стать основоположником рейтингов. Мы готовы к созданию к фиджитал-федерации, аналогов которой нет в мире. Для нас это абсолютно посильная прикладная история», — приводит слова Арнацкой ТАСС.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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