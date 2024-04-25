Менеджер Яна Непомнящего объявила о запуске нового комбинированного вида спорта — шахпетанка

Первая отечественная шахматная экосистема myChess и Спортивно-рекреационный клуб «Петанк» создали новый комбинированный вид спорта — шахпетанк. Игра основана на сочетании шахмат и петанка: игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь расположить свой шар как можно ближе к маленькому деревянному шару.

12 апреля на форуме «Мы вместе. Спорт» в Гостином дворе состоялся первый товарищеский матч по шахпетанку между основателем myChess, менеджером Яна Непомнящего Зоей Арнацкой и президентом Спортивно-рекреационного клуба «Петанк» Татьяной Голубевой. С 1 мая Спортивно-рекреационный клуб «Петанк» примет шахматистов и любителей для игры в шахпетанк на своих площадках.

«Объединяя шахматы и петанк, мы даем возможность участникам почувствовать напряжение шахматного поединка, фокус на победе и ценность живого общения, объединения, сотворчества — вкус игры и вкус жизни, — сказала «СЭ» Зоя Арнацкая. — Миссия myChess — сделать шахматы максимально массовым видом спорта, сделать вклад в интеллектуальный капитал России и поддержать одаренных игроков. Несмотря на то что шахматы считаются классическим видом спорта, мы готовы к смелым вызовам и неожиданным коллаборациям».

На офлайн-площадке экосистемы myChess можно принять участие в матчах не только по шахпетанку, но и по шахбоксу. Это еще один гибридный вид спорта, в котором соперничество по шахматам и боксу проходят в чередующихся раундах.