Московские шахматисты — триумфаторы чемпионатов России по рапиду и блицу

В Гранд Отеле «Жемчужина» в Сочи завершились личные и командные чемпионаты России среди мужчин и женщин по быстрым шахматам и блицу.

16 октября в Сочи определились призеры чемпионатов России по рапиду. В открытом турнире сыграли 200 шахматистов, в женском — 84 участницы.

У мужчин по 9 очков набрали гроссмейстеры Александр Грищук (Москва) и Денис Хисматуллин (Республика Башкортостан). Благодаря лучшим дополнительным показателям чемпионом России по рапиду стал Александр Грищук. По 8 очков в активе у восьми участников. По коэффициенту бронзу завоевал гроссмейстер Алексей Гребнев (Самарская область).

Женский турнир сенсационно выиграла 14-летняя Диана Преображенская (Москва). Женский мастер ФИДЕ, имеющая 31-й стартовый номер, набрала 9,5 очка, не потерпев ни одного поражения. На 1 очко от победительницы отстали женский гроссмейстер Полина Шувалова (2-е место, Москва) и женский мастер ФИДЕ Анна Журова (3=е место, Воронежская область).

17 октября прошли чемпионаты России по блицу среди мужских и женских команд. Открытый турнир собрал 46 коллективов, женский — 14. Было сыграно 13 туров.

Рейтинг-фаворит открытого турнира — Спортивный клуб КПРФ (Москва) подтвердил свой статус, заняв чистое первое место. В активе Александра Грищука, Александра Морозевича, Максима Матлакова и Павла Понкратова 21 матчевое очко. Серебро завоевали представители ШСМ (Москва) Артем Усков, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев, Вадим Звягинцев и Савва Ветохин. Москвичи набрали 20 очков. Третьей с 19 набранными очками стала команда Московской области, за которую играли Иван Землянский, Павел Смирнов, Борис Савченко, Лев Зверев и Владимир Поткин.

Женский турнир, проходивший по круговой системе, уверенно выиграла московская команда «ШСМ». Полина Шувалова, Валентина Гунина, Дарья Войт, Дарья Чарочкина и Екатерина Борисова одержали победы по всех матчах, набрав максимальное количество очков — 26. На 5 матчевых очков от ШСМ отстали «ТЦ Галерея» (Санкт-Петербург; в составе: Анастасия Боднарук, Мария Якимова, Марина Кузнецова, Вероника Юдина, Дарья Юрасова) и «Сима-ленд» (Свердловская область; в составе: Екатерина Гольцева, Наталья Погонина, Марина Корнева, Анастасия Дубникова). Лучшие дополнительные показатели вывели петербурженок на второе место.

Замкнул турнирный марафон в Сочи командный чемпионат страны по рапиду, собравший соответственно 44 и 14 дружин. Они сыграли 9 туров по швейцарской системе.

В открытом турнире тройка призеров оказалась такой же, как и в блице. Соревнования по рапиду выиграла московская команда «СК КПРФ». Победители набрали 13 матчевых очков, как и Шахматная сборная Москвы, но обошли своих конкурентов по пятому дополнительному показателю — лучшему результату на первой доске. В активе Александра Грищука 7 очков из 9, а у Эрнесто Инаркиева — 2,5 из 6.

Столько же матчевых очков в активе Московской области, «Школы Анатолия Карпова» (Москва), «Формулы шахмат» (Москва) и «Шахматного марафона» (Челябинская область). Лучшие дополнительные показатели вывели на третье место подмосковную команду.

У женщин команда «ШСМ» (Москва) выиграла турнир досрочно, обеспечив себе победу за два тура до финиша. Как и в блице, москвички победили во всех матчах, набрав 18 очков из 18 возможных. Второе место, отстав от победительниц на 5 очков, заняла команда «Сима-ленд» из Свердловской области. Бронзу выиграли представительницы коллектива «ТЦ Галерея» (Санкт-Петербург), которые набрали 12 очков и по количеству личных очков (21,5 против 21) обошли Московскую область.

Пресс-служба ФШР