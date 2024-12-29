Мурзин единолично лидирует на ЧМ-2024 по рапиду за тур до конца

18-летний российский шахматист Володар Мурзин захватил единоличное лидерство перед последним турниром ЧМ-2024 по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

В 12-м туре уроженец Нижнего Тагила обыграл Рамешбабу Прагнанандха из Индии, набрав 9,5 очков. На втором столе Александр Грищук и Ян Непомнящий сыграли вничью (у Грищука стало 9 очков, у Непомнящего — 8,5) На третьем столе Арджун Эригайси (8,5) не смог переиграть Леньера Домингеса (8,5), а на четвертом — Алиреза Фируджа (8,5) переиграл Андрея Есипенко (7,5). За пятым — Даниил Дубов (8) и Ян-Кшиштоф Дуда (8) сыграли быструю ничью.

В последнем туре Мурзин сыграет Кареном Григоряном. Домингес сыграет с Грищуком, Непомнящий с Самуэлем Севяном, Фируджа с Эригайси.