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Шахматы

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Мурзин назвал читерство глобальной проблемой шахмат

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» прокомментировал свое отношение к деятельности 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, которые последние несколько лет активно борется с нечестной игрой в онлайн-шахматах.

«Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная! Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн. У Крамника, возможно, не самые лучшие методы, — но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание», — подчеркнул «СЭ» Мурзин.

Володар Мурзин. «Ананд поздравил на русском языке». Первое большое интервью с Мурзиным после чемпионства

Шахматы
Владимир Крамник
Володар Мурзин
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