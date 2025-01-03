Мурзин назвал читерство глобальной проблемой шахмат

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» прокомментировал свое отношение к деятельности 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, которые последние несколько лет активно борется с нечестной игрой в онлайн-шахматах.

«Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная! Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн. У Крамника, возможно, не самые лучшие методы, — но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание», — подчеркнул «СЭ» Мурзин.