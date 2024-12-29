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Шахматы

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Мурзин рассказал, как отпразднует победу после чемпионата мира

Камила Абдурахманова
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18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, как будет праздновать победу на чемпионате мира — 2024 по рапиду, который прошел в Нью-Йорке.

«Ну, завтра пойду в магазин с мамой, пожалуй, купим что-нибудь», — приводит слова Мурзина ФИДЕ.

В рамках 13-го тура 18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков и опередив на пол-очка ближайшего преследователя Александра Грищука (9,5). Грищук в последнем матче также сыграл вничью с Леньером Домингесом.

Мурзин стал третьим российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012 году.

Шахматы
Володар Мурзин
ФИДЕ
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