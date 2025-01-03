Мурзин рассказал, что с удовольствием бы сыграл в турнирах Карлсена по шахматам Фишера

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» подчеркнул, что хотел бы почаще играть против Магнуса Карлсена.

— Ваше отношение к шахматам Фишера? Интересно было сыграть в отборе нового турнира Карлсена Freestyle?

— Я очень люблю шахматы Фишера, поэтому с удовольствие бы сыграл во Freestyle Chess Grand Slam Tour.

— Нет ли ощущения, что Магнус хочет или может сделать свой проект, похожий на ПША, сделанную Гарри Каспаровым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и противопоставить себя ФИДЕ?

— Да, это вполне возможный сценарий. Ресурсы для этого у него имеются.

— Еще вопрос про Магнуса. Можно ли его отказ от матчей на первенство мира по классике считать равным отказу Роберта Фишера защищать титул после победы над Борисом Спасским? Вообще не превращается ли норвежец в Фишера?

— Подобные параллели приходят на ум. Но пока Магнус играет много турниров и не ведет затворнический образ жизни. Надеюсь, что часто будем пересекаться с ним в 2025 году и далее.