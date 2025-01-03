Мурзин назвал самое приятное поздравление с титулом чемпиона мира по рапиду

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин в интервью «СЭ» назвал момент, который больше всего удивил его на ЧМ-2024 по быстрым шахматам и блицу.

— Сказали ли вам что-то Грищук и Непомнящий на награждении?

— Ничего необычного. Поздравили с победой. Я тоже сказал приятные слова старшим товарищам.

— Самое особенное поздравление с чемпионством?

— Пожалуй, самое приятное и запоминающееся было поздравление от 15-го чемпиона мира Виши Ананда, который поздравил меня не только на английском, но и на русском языке.

— Ваше главное удивление от ЧМ в Нью-Йорке, если не брать шахматную составляющую и странное разделение первого приза в блице?

— Судя по количеству зрителей, даже дорогие билеты не отпугнули любителей шахмат от посещения турниров. Был настоящий ажиотаж.