Сегодня, 15:19

На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам

Анастасия Пилипенко

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обсудит возвращение флагов и гимнов российским и белорусским шахматистам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Предложение было направлено Федерацией шахмат России (ФШР) в ФИДЕ. Международная федерация включила этот вопрос в повестку генассамблеи. Кроме того, ФШР предложила совету ФИДЕ обеспечить полноценное участие сборных России и Белоруссии во всех соревнованиях под эгидой организации, начиная с 2026 года. Генеральная ассамблея запланирована на 14 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2022 году российские шахматисты были отстранены от командных турниров. В январе 2025 года ФИДЕ разрешила юношеским и паралимпийским командам выступать в нейтральном статусе. В июле того же года женская сборная России получила допуск к участию в чемпионате мира под флагом ФИДЕ.

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ
