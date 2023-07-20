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На Гоголевском бульваре состоялись сеансы в честь Дня шахмат

Анатолий Курагин
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В четверг, 20 июля, в честь Дня шахмат Федерация шахмат России организовала сеансы одновременной игры гроссмейстеров прямо на центральной аллее Гоголевского бульвара, напротив ЦДШ им. Михаила Ботвинника. В роли сеансеров выступили гроссмейстеры Александр Злочевский, Александр Коротылев и Владимир Добров.

Перед началом игры любителей шахмат приветствовали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Президент ФИДЕ сделал символические первые ходы в одном из сеансов.

Ничьей против гроссмейстеров добились Игорь Сытник, Михаил Серегин, Анатолий Каплан и Васкес Анхель Муньом, а Алексей Хмеловский сумел одержать победу над Злочевским. Все участники получили на память сувениры от ФШР.

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