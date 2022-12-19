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Сегодня, 11:27

Накамура переиграл Карлсена в финале онлайн-турнира по шахматам

Виталий Косик
Корреспондент
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура обыграл норвежца Магнуса Карлсена (14,5:13,5) в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.

В полуфинале американский шахматист обыграл представителя Индии Нихала Сарина (14,5:10,5). Карлсен в полуфинале победил действующего чемпиона мира по блицу, шахматиста из Франции Максима Вашье-Лаграва (17:9).

Призовой фонд шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship составил 100 тысяч долларов. Накамура, защитивший титул короля Chess.com, стал победителем этого турнира пятый раз подряд.

Магнус Карлсен
Хикару Накамура
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