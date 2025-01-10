Немпомнящий назвал правила ФИДЕ по дресс-коду абсудными

Российский шахматист Ян Непомнящий назвал абсурдными правила дресс-кода, которые установила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«На мой взгляд, эти правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать. Далее, что важно отметить, если за этим решением будет стоять конкретно какой-то чиновник ФИДЕ — Аркадий Дворкович, Эмиль Сутовский, Вишванатан Ананд, — в его сторону полетят камни. Поэтому они создали такой институт, как комиссия игроков. И эти правила дресс-кода отданы этой комиссии — она все определяет. Иногда доходит до смешного», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Норвежец Магнус Карлсен был дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Шахматист вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого Карлсен заявил, что больше не сыграет на турнирах под эгидой организации.

Позже президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире.