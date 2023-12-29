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Сегодня, 21:43

Непомнящему и Дубову присудили по 0 очков в партии за договорную ничью на чемпионате мира по блицу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российским шахматистам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову присудили по 0 очков в партии на чемпионате мира по блицу, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

В 11-й партии россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью.

«После старта следующего раунда и проверки игры я подождал, пока оба игрока закончат свои партии в 12-м раунде. Я попросил их подтвердить, сыграли ли они вышеупомянутые ходы, они это подтвердили. Они оба не увидели в этом никаких проблем.

В моих глазах ответственность за это несут оба игрока. Я считаю, что они заранее договорились о результате партии. Мое мнение основано на ходах, которые они сыграли», – сказано в заявлении главного арбитра Ивана Сыровы, который принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков.

Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение Сыровы. В данный момент проходит заседание этической комиссии, на котором присутствуют оба росиянина.

Шахматы
Ян Непомнящий
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