Непомнящий бросил Dota 2 ради матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что перестал играть в Dota 2 из-за матча за мировую шахматную корону.

Сегодня, 24 апреля, Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Россиянин лидирует со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка.

«Иногда слежу за Dota 2, но практически перестал играть. Сейчас у меня нет времени, чтобы сыграть разок-другой. После матча я поиграю, но играть сейчас — не лучшая идея», — заявил Непомнящий на пресс-конференции.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.