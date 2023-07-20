Непомнящий — о матче за звание чемпиона мира: «Когда объективно играешь лучше, это еще не гарантирует результат»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своем участии в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Не буду говорить, что я с радостью обменяю условно 100 побед в кандидатском [турнире] на одну победу в матче за корону. Нет, на самом деле, турниром в прошлом году я горжусь, потому что здорово там сыграл. По большому счету, тура за четыре до конца уже плюс-минус теоретически был досягаем, но по большому счету был очень солидный очковый запас, видно было, что сложно упустить лидерство. Это все-таки такая редкая история, когда я был доволен собой от начала до конца, где-то, конечно, везло, но тем не менее. Как показал матч [за звание чемпиона мира], когда многие факторы работают в твою пользу и в целом объективно играешь лучше, готов лучше и прочее, это еще не гарантирует результат», — приводит ТАСС слова Непомнящего.

В апреле этого года россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).