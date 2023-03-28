Непомнящий и Дин Лижэнь будут сдавать допинг-пробы в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что участники матча за звание чемпиона мира по шахматам россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь будут обязаны сдавать допинг-пробы по ходу турнира.

«Естественно, [по ходу матча] будут браться допинг-пробы. Хотя в шахматах никогда допинг не был выявлен. Тем не менее в соответствии с нашими соглашениями с ВАДА мы обязаны брать допинг-пробы один раз за матч у каждого шахматиста», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая.