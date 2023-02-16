Непомнящий и Есипенко выходят на старт супертурнира в Дюссельдорфе

В среду, 15 февраля, в Дюссельдорфе стартовал супертурнир WR Chess Masters, собравший звездный состав участников.

По круговой системе в девять туров сыграют Ян Непомнящий, Аниш Гири, Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Доммараджу Гукеш, Винсент Каймер, Рамешбабу Прагнанандха и Андрей Есипенко.

Как известно, это последний турнир Яна Непомнящего с классическим контролем времени перед матчем на первенство мира с Дин Лижэнем. Призовой фонд соревнования составляет 130 тысяч евро. Игровые дни: 16-19 и 21-25 февраля.

Этери Кублашвили