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16 февраля, 23:10

Непомнящий и Есипенко выходят на старт супертурнира в Дюссельдорфе

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В среду, 15 февраля, в Дюссельдорфе стартовал супертурнир WR Chess Masters, собравший звездный состав участников.

По круговой системе в девять туров сыграют Ян Непомнящий, Аниш Гири, Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Доммараджу Гукеш, Винсент Каймер, Рамешбабу Прагнанандха и Андрей Есипенко.

Как известно, это последний турнир Яна Непомнящего с классическим контролем времени перед матчем на первенство мира с Дин Лижэнем. Призовой фонд соревнования составляет 130 тысяч евро. Игровые дни: 16-19 и 21-25 февраля.

Этери Кублашвили

Ян Непомнящий
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