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Сегодня, 10:00

Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 10-й партии матча за звание чемпиона мира

Галина Глазко
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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В воскресенье, 23 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет десятую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин сыграет черными фигурами.

Видеотрансляция десятой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 11.55.

Финал в Астане пройдет с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После девяти партий счет 4,5 — 3,5 в пользу россиянина.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Ян Непомнящий
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