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Сегодня, 10:00

Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 11-й партии матча за звание чемпиона мира

Галина Глазко
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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В понедельник, 24 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет десятую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин сыграет белыми фигурами.

Видеотрансляция десятой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 11.55 мск.

Финал в Астане пройдет с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После десяти партий счет 5,5-4,5 в пользу россиянина.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира — по ссылке

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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