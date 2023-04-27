Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция 13-й партии матча за звание чемпиона мира

В четверг, 27 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет тринадцатую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин сыграет белыми фигурами.

Видеотрансляция 13-й партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Финал в Астане (Казахстан) проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После 12 партий счет 6-6.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.