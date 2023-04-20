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Сегодня, 10:00

Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 8-й партии матча за звание чемпиона мира

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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В четверг, 20 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет восьмую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин сыграет черными фигурами.

Видеотрансляция восьмой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 11.55.

Финал в Астане пройдет с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После шести партий счет 4 — 3 в пользу Непомнящего.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55% от суммы после тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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