Непомнящий может пропустить турниры в Лондоне из-за проблем с получением визы

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что в его игровом календаре может наступить вынужденная пауза.

— Такое ощущение, что в последнее время вы играете в режиме нон-стоп, почти каждую неделю.

— Скорее так кажется. Очень интенсивный график был летом. Все этапы Grand Chess Tour, плюс был еще командный ЧМ в Казахстане и много онлайн-турниров. Сейчас у меня наступает небольшой перерыв до конца года. Отчасти это связано с визовыми проблемами. Долго делается виза в Великобританию, поэтому я уже точно пропускаю Global Chess League-2024 (Яна заменит Алиреза Фируджа. — Прим. «СЭ»). Возможно, сыграю на WR Chess Masters Cup-2024 (14-18 октября), но гарантии, конечно, нет.

— WR Chess Masters Cup-2024 Вадима Розенштейна пройдет в необычном формате: 16 человек по нокаут-системе будут играть по две партии в день с укороченным классическим контролем. Ранее немецкий бизнесмен также проводил командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Астане (команда Непомнящего выиграла турнир по блицу). Розенштейн пытается как-то разнообразить шахматный календарь?

— Вадим любит шахматы, с удовольствием играет на регулярной основе. У него много интересных идей в плане турниров. Особенно мне нравится командный ЧМ, где в одной команде играют мужчины, женщины, любители. Так получилось, что в прошлом году возникло сразу два таких турнира: Global Chess League (чуть более закрытый) и турнир, который Вадим проводил с ФИДЕ. Он более массовый и довольно удачно вписывается в шахматный календарь.