Непомнящий назвал специалистов, готовивших его к матчу за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав своей команды тренеров после поражения китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира.

В нее вошли следующие специалисты: Никита Витюгов, Ильдар Хайрулин, Максим Матлаков и Владимир Крамник. Все четыре представителя России в штабе Непомнящего являются гроссмейстерами, а Владимир Крамник еще и последним российским обладателем шахматной короны (№14, 2006).

30 апреля российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира приняла Астана (Казахстан). Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 миллиона евро, Непомнящий — 900 тысяч.