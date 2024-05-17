Непомнящий назвал трех лучших шахматистов в истории

Сегодня, 07:40
Российский шахматист Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», назвал трех самых сильных гроссмейстеров.
— В вашем личном рейтинге — тройка лучших шахматистов за всю историю?
— Каспаров (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»), Фишер, Карлсен.
— Почему именно в таком порядке?
— Каспаров в свое время был на голову выше всех. По уровню доминирования и вкладу в развитие шахмат Гарри Кимовичу объективно нет равных.
— Фишер?
— Он недолго доминировал, зато изменил все! И правила игры, и отношение к гроссмейстерам. Через споры, скандалы, ультиматумы... Профессиональные шахматы в нынешнем виде во многом обязаны Фишеру. Раньше-то на турнирах призовые были очень скромными.
— Выросли они благодаря Бобби?
— Разумеется! Он же едва не сорвал матч со Спасским, настаивая на увеличении призового фонда. Сегодня такими требованиями никого не удивишь. А тогда выглядело вызывающе.
— Осталось обсудить Карлсена.
— Он еще играет, так что ставить его на первое место рановато. К тому же я бы не сказал, что Магнус с точки зрения абсолютной шахматной силы — номер один. Карлсен — самый стабильный. С отрывом! Тут рядом с ним даже близко никого нет.