Непомнящий не получил визу для участия в шахматном турнире в Лондоне

Менеджер шахматиста Яна Непомнящего Зоя Арнацкая сообщила, что российский гроссмейстер не получил британскую визу и пропустит турнир WR Chess Masters Cup в Лондоне.

«Задержали документы и к первому турниру (Global Chess League), и сейчас к WR [Chess Masters Cup]. Начало турнира 14 октября, визы нет, поэтому замена», — приводит слова менеджера ТАСС.

Ранее в интервью «СЭ» Непомнящий рассказал, что у него наступает небольшой перерыв до конца года, который связан с визовыми проблемами.