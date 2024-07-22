Непомнящий обыграл Карлсена в полуфинале нижней сетки CrunchLabs Masters 2024

Сегодня, 20:19
Двукратный вице-чемпион мира российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале нижней сетки онлайн-турнира CrunchLabs Masters.
Россиянин прошел дальше с общим счетом 2:0.
Ранее Ян уступил в четвертьфинале верхней сетки, из-за чего оказался в сетке проигравших.
Теперь Непомнящий сыграет за путевку в гранд-финал против француза Алирезы Фирузджы.
Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 проходит с 17 по 24 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.