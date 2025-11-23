Видео
Сегодня, 09:25

Непомнящий оценил шансы Есипенко на Кубке мира по шахматам

Анастасия Пилипенко

Гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что у китайца Вэй И есть небольшое преимущество над россиянином Андреем Есипенко на тай-брейке полуфинала Кубка мира по шахматам.

«Шансы большие, конечно, когда ты играешь в полуфинале. Я думаю, что на тай-брейке Вэй И — легкий фаворит, — цитирует Непомнящего ТАСС. — Во втором матче, если потребуется, за третье место, я думаю, что Андрей будет фаворитом против одного из шахматистов из Узбекистана. Но там такая стадия, особенно матч за третье место — большая ответственность. Могут сыграть нервы у любого спортсмена. Так что желаю Андрею больших успехов. Но если придется играть матч за третье место, то это такая монетка. Три недели тяжелой игры, получается такая борьба за выживание».

22 ноября Есипенко и Вэй И сыграли вничью во второй партии полуфинала. Финалист определится 23 ноября на тай-брейке.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.

Источник: ТАСС
