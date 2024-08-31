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Сегодня, 14:24

Непомнящий опустился с пятого на девятое место в рейтинге ФИДЕ

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Российские гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ранее он располагался на пятой строчке.

Лидирует, согласно обновленной версии, по-прежнему Магнус Карлсен. На счету норвежца 2 832 очка. Вторым идет американец Хикару Накамура (2 802), третьим — его соотечественник Фабиано Каруана (2 798)

Россиянка Александр Горячкина опустилась на одну строчку в женском рейтинге, пропустив вперед китаянку Лэй Тинцзе. Теперь гроссмейстер занимает пятое место. В первой тройке располагаются три китаянки — Хоу Ифань (2 633), Цзюй Вэньцзюнь (2 563) и Тань Чжунъи (2 551). В топ-10 также входит россиянка Екатерина Лагно (2 527).

Екатерина Лагно
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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