Сегодня, 15:34

Непомнящий о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Да ну нафиг»

Анастасия Пилипенко

Гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на поражение Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.

«Да ну нафиг», — написал Непомнящий в телеграм-канале.

Есипенко в полуфинале проиграл китайцу Вэю И. Две классические партии завершились вничью. Первая короткая партия на тай-брейке победителя также не выявила, во второй россиянин, играя черными фигурами, уступил китайскому шахматисту.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.

Шахматы
Андрей Есипенко
Ян Непомнящий
