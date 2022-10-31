Непомнящий поздравил Накамуру с победой в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия) и поздравил победителя, американца Хикару Накамуру.

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика. Надеюсь, в будущем будут проводить больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий в соцсетях.

Первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура.