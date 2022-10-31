Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:29

Непомнящий поздравил Накамуру с победой в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Telegram Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия) и поздравил победителя, американца Хикару Накамуру.

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика. Надеюсь, в будущем будут проводить больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий в соцсетях.

Первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура.

Хикару Накамура
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов: «Дзюбы и в топ-10 нет»
Скрывшегося с места ДТП новосибирского депутата исключат из партии ЕР
Экс-офицер НАТО заявил о наступившем для ВСУ «логистическом кошмаре»
Командир артиллерии рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Непомнящий проиграл Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера