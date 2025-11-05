Непомнящий проиграл индийцу Гхошу на Кубке мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение на старте Кубка мира по шахматам 2025 года.

Во втором круге он уступил индийцу Диптаяну Гхошу (0,5:1,5), занимающему 237-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В первой партии Непомнящий, играя черными, сыграл вничью. Во второй партии россиянин уступил белыми.

На момент начала турнира Непомнящий занимал 19-е место в рейтинге ФИДЕ. После поражения он впервые с 2017 года не войдет в топ-20 рейтинга по классическим шахматам.