5 ноября, 16:40

Непомнящий проиграл индийцу Гхошу на Кубке мира

Анастасия Пилипенко

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение на старте Кубка мира по шахматам 2025 года.

Во втором круге он уступил индийцу Диптаяну Гхошу (0,5:1,5), занимающему 237-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В первой партии Непомнящий, играя черными, сыграл вничью. Во второй партии россиянин уступил белыми.

На момент начала турнира Непомнящий занимал 19-е место в рейтинге ФИДЕ. После поражения он впервые с 2017 года не войдет в топ-20 рейтинга по классическим шахматам.

2

  • shpasic

    он же Гхоша, он же Гхога

    05.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша Непомнящий не смог встать с колен.

    05.11.2025

    Шахматы
    Ян Непомнящий
