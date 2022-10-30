Непомнящий проиграл Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Хакару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

Финал состоял из четырех партий. Непомнящий и Накамура одержали по одной победе, еще две партии завершились вничью. Победитель определился на тай-брейке по правилам армагеддона. Россиянин играл черными фигурами и потерпел поражение.

Напомним, что Непомнящий вышел в финал турнира, обыграв Магнуса Карлсена. Сам норвежец занял третье место на турнире, переиграв представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова. Шахматист из Норвегии одержал победу в трех партиях, спортсмен из Узбекистана — в одной.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.