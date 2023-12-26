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Сегодня, 21:31

Непомнящий раскритиковал ФИДЕ за привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду

Ана Горшкова
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по поводу личных привилегий норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал Непомнящий на своей странице в Twitter.

33-летний Карлсен после первого дня ЧМ в Самарканде занимает первое место, Непомнящий находится на 64-й позиции. Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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