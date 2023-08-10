Непомнящий, Свидлер и Есипенко сыграют тай-брейки в 1/16 финала Кубка мира

Сегодня, 20:30
Российские шахматисты Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Андрей Есипенко завершили вничью свои вторые партии 1/16 финала Кубка мира в Баку.
Непомнящий во второй партии черными сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином. Партия завершилась на 34-м ходу.
Свидлер в своем матче не смог обыграть черными фигурами азербайджанца Ниджата Абасова, а Есипенко белыми завершил вничью партию с индийским шахматистом Доммараджу Гукешем.
За выход в 1/8 финала Кубка мира россияне поборются со своими соперниками на тай-брейке, который пройдет 11 августа.
Российские шахматистки Александра Горячкина и Полина Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира. Горячкина белыми обыграла грузинку Нино Бациашвили во второй партии, а Шувалова белыми нанесла поражение сербке Теодоре Иньяц.
Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.