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Сегодня, 20:30

Непомнящий, Свидлер и Есипенко сыграют тай-брейки в 1/16 финала Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские шахматисты Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Андрей Есипенко завершили вничью свои вторые партии 1/16 финала Кубка мира в Баку.

Непомнящий во второй партии черными сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином. Партия завершилась на 34-м ходу.

Свидлер в своем матче не смог обыграть черными фигурами азербайджанца Ниджата Абасова, а Есипенко белыми завершил вничью партию с индийским шахматистом Доммараджу Гукешем.

За выход в 1/8 финала Кубка мира россияне поборются со своими соперниками на тай-брейке, который пройдет 11 августа.

Российские шахматистки Александра Горячкина и Полина Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира. Горячкина белыми обыграла грузинку Нино Бациашвили во второй партии, а Шувалова белыми нанесла поражение сербке Теодоре Иньяц.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Шахматы
Петр Свидлер
Ян Непомнящий
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